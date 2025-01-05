AKYAZI DERBY’Sİ ALAAĞÇSPOR’UN 1-0

Bugün Akyazı suni çim sahada oynanan ve kıran kırana geçen ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Alaağaçspor 75. Dakikada İsmail’in attığı golle rakibi Asakyazıspor’u 1-0 yenerek hayati bir 3 punaın sahibi oldu.

Sonucu merakla beklenen Alağaçspor- Akyazı spor Derby’si nde gülen taraf Alaağaçspor oldu.

Bugün Akyazı suni çim sahada oynanan ve kıran kırana geçen ilk yarısı 0-0 tamamlanan maçta Alaağaçspor 75. Dakikada İsmail’in attığı golle rakibi Asakyazıspor’u 1-0 yenerek hayati bir 3 punaın sahibi oldu.

Her iki takımın da gol aradığı maçta geri dörtlülerin yerinde müdahaleleri, kalecilerin , bilhassa Alaağaçspor kalecisi Harun’un yaptığı mükemmel kurtarışlar Alaağaçsporun 3 puanı almasında püyük pay sahibi olmasına neden oldu.

Maçın 75. Dakikasında Alaağaçsporlu İsmail Sağ taraftan ileri atılan topu kontrol ederek hızla ceza alanına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda sert bir şut çıkardı Kaleci Uğur bu topu çeldi. Ancak dönen top İsmail’in önünde kaldı. İsmail kafa ile topu kalecinin solundan filelere gönderi.

Maçın bundan sonraki bölümlerinde As Akyazıspor’un baskısı istediği golü getirmedi. Maç 1-0 Alaağaçspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçta zaman zaman sertlikler oldu. Sakatlıklar oldu. Tribünlerde çıkan olaylar meydana geldi. Ancak Her iki takım yöneticileri ve emniyet güçlerinin müdahalesiyle olaylar büyümeden yatıştırıldı.

ALAAĞAÇSPOR 1

ASAKYAZISPOR 0

SAKA: Akyazı Suni Çim

HAKEMLER: Oğuzhan Çalışkan, Kerem Şeneyli, Furkan Alayıldız

ALAAĞAÇSPOR: Harun*** Emirhan*** Murat*** Berat*** Selim *** Burak *** Yakup ** (Furkan**) Necki** (Abdülsamet**) İsmail*** Yasin** (Mehmet **)

ANTRENÖR: Zeki Taş

ASAKYAZISPOR: Uğur** Ali*** İlker*** Samet** Ersin*** Mustafa *** Erdem** Ali S.** Ömer** Muratcan** (Alper**) Baha **

ANTRENÖR: Ercan Öztürk

GOL: İsmail Dk. 75 (Alaağaçspor)