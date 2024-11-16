AKYAZI DERBİSİNDE GÜLEN TARAF PAZARKÖY EĞİTİMSPOR OLDU

​​​​​​​Sakarya Süper Abatör Kümenin B gurubunda mücadele eden iki takımı Pazarköy Eğitimspor ile Aydınmaksan Kuzulukspor Akyazı Derbisinde Akyazı suni çim sahada karşı karşıya geldiler.

Sakarya Süper Abatör Kümenin B gurubunda mücadele eden iki takımı Pazarköy Eğitimspor ile Aydınmaksan Kuzulukspor Akyazı Derbisinde Akyazı suni çim sahada karşı karşıya geldiler.

Kıran kırana geçen ilk yarıda taraflar gol kaydedemeyinde maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Pazarköy Eğitimspor’un daha üstün göründüğü ikinci yarıda goller 61.dakikada Eren Bayraktar ile öne geçti. Eğitimsporun brakip kalede baskıyı artırmasıyla 67. Dakikada bu defa Hasan Karatay takımının 2. golünü atarak skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Pazarköy Eğitimspor maçı 2-0 kazanarak puanını 10’a yükseltti. Aydınmaksan Kuzulukspor ise 8 puanda kaldı.

Maçın 88. Dakikasında Kuzulukspor’dan Yunus Emre arka arkaya gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER: Serhat Dönmez- Nevzat Eren-Berkay Aykın

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Batuhan*** Baran***Ahmet***(Ahamet S.**)Doğanay***Eren*** Selami**(Ensar**) Abdurrahman*** Muhammet*** Çağatay** (Yakuphan**) Yağız**(Hasan***) Eren*** (Enes**)

ANTRENÖR: Dinçer Cesur

AYDINMAKSAN KUZULUKSPOR: Emirhan** Fatih**(Batuhan**) Talha** YunusEmre (Dk.88 KK.) Cengizhan** Yıldıray** Erkan*** Cevat*** Sinan** Sabri** Recep** Ensar**

ANTRENÖR: Recai Yan

GOLLER: Dk. 61 Eren,Dk.67 Hasan (Pazarköy Eğitimspor)

KIRMIZI KART:Dk 88 Yunus Emre (Kuzulukspor)