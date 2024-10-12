Akyazı Derbisi As Akyazı Spor’un 3-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda oynanan Akyazı derbisinde As Akyazı Spor Alaağaç Spor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Sakarya Süper Amatör lig B gurubunda oynanan Akyazı derbisinde As Akyazı Spor Alaağaç Spor’u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maç öncesi AsAkyazıspor Kulübü Başkanı her iki takım kaptanına çiçek vererek başarı dileklerinde bulundu. Güzel futbol ve centilmence oynanan müsabakada gülen taraf Asakyazıspor oldu.

Maçın ilk yarısı karşılıklı akınlarla geçti. Her iki takım da gol pozisyonlarına girdi ancak Alaağaçspor bunlardan yararlanamazken 15. Dakikada Alaağaç ceza alanında yaşanan bir karambolde Asakyazı Baha’nın ayağından aradığı golü buldu.

Maçın ilk yarısı Asakyazsporun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında üstün üstün olan taraf Asakyazı oldu. 68.dakikada bu defa Samet’le bir gol daha atarak durumu 2-0’a getirdi. 72. Dakikada Alaağaçspor Furkanın ayağından bulduğu golle umutlandıysa da Asakyazı 87. Dakikada Berk’in 35 metreden attığı golle durumu 3-1 e getirdi.

Maçta başka gol olmadı. 3 puanın sahibi Asakyazıspor oldu.

Saha: Akyazı suni cim

Hakemler: Bahadır İleri, Nevzat Eren, Efe Eyüp Erkul

As Akyazıspor

Emirhan, Murat, Serhat, İlker, Alper (Ali) Serhat (Ömer) Erdem, Ali, (Emirhan) Samet, Murat (Berk) Baha (Ebubekir)

Ant:Ercan Öztürk

Alaağaç spor

Harun, Süleyman (Ulaş) Murat, Berat, Selim, Burak, Yakup (Cihan) Necmi, İsmail, Efekan (Furkan) Emrah (Ahmet)

Ant: Zeki Taş

Goller: Dk.15 Baha ,Dk.68 Samet, Dk.87 Berk. (As Akyazıspor); Dk.72 Furkan (Alaağaç Spor)