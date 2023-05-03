AKYAZI DEPREME HAZIR MI?

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ın da katıldığı Akyazı Belediyesinin düzenlediği toplantıda Akyazı’nın olası bir depremde

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ın da katıldığı Akyazı Belediyesinin düzenlediği toplantıda Akyazı’nın olası bir depremde hazır olup olmadığı tartışıldı. Yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Edinilen bilgiye göre Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yönettiği, 4 başkan yardımcısı ve ilgili birim müdürleri ve personelinin katıldığı toplantı Belediye meclis salonunda gerçekleşti.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş’ın da katıldığı ve konuşma yaptığı toplantıda Akyazı’nın yapı stoku, olası bir depremde Halkın Mal ve can güvenliğinin sağlanması, deprem başta olmak üzere her türlü afete dayanıklı konut üretilmesi, olası bir deprem sonrası belediye ve AFAD olarak neler yapılması gerektiği konuları üzerinde bilgi alışverişi yapıldığı öğrenildi.

Toplantıya 10 yıldan beri faaliyetlerde bulunan ve 10 yıl içinde ilçedeki 250 bin öğrenci ve iş yerlerindeki yetişkinlere olası depremlere karşı eğitim veren, VAN, ELAZIĞ VE KAHRAMAN MARAŞ Depremlerine kendi imkanları ile katılarak arama kurtarma faaliyetlerine katılan S.A.B.A.H. ve SAKTİM gibi sivil toplum örgütlerinin davet edilmemesi, onların birikimlerinden yararlanılmaması bu derneklerde faaliyet gösteren yönetici ve üyeler tarafından eleştirilere neden oldu.