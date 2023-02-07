Akyazı deprem bölgesi için seferber oldu

​​​​​​​Deprem bölgesindeki vatandaşlar için Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası için tüm Akyazı seferber oldu.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası için tüm Akyazı seferber oldu. Akyazılıların dayanışmanın en güzel örneğini sergileyerek topladıkları yardım malzemeleri tırlara yüklenerek yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen ve 10 ilde hasara sebep olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Akyazılı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım gönderebilmek için adeta seferber olan Akyazılılar, geç saatlere kadar yardım malzemesi taşımaya devam ettiler.

Verilen bu büyük destekten dolayı tüm Akyazılılara teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Her zaman dediğimiz gibi en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Devlet millet el ele yaraları sarmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardım toplayacağımızı açıkladığımız ilk dakikalardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Depremi yaşamış bir toplum olarak ellerinde ne varsa deprem bölgesine göndermek için yardım toplama alanımıza koştular. Gece geç saatlere kadar yardımlarımızı topladık ve tırlarımızı yolcu ettik” dedi.

Akyazı Belediyesi olarak bölgeye 23 ve 30 tonluk iki adet Ekskavatör, 2 şoför ve 2 tane çekici tır gönderdiklerini belirten Başkan Soykan, “ Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve sanayicilerimizin destekleri ile 2 tır su, 10 ton kuru bakliyat, 1088 adet elektrikli ısıtıcı, 8 ton un, 100 paket gıda, 3040 battaniye, 1030 yorgan ve yastık, 4000 ekmek, 2 ton peynir, 1500 paket çocuk bezi, 1080 adet mont, 1400 çift ayakkabı, 1 ton zeytin, 1000 adet hırka ve kazak ile tonlarca yaşam malzemesini depremzedelerimiz için bölgeye gönderdik. Yardım toplama çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızdan özellikle kullanılmamış eşyaları getirmelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.