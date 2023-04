AKYAZI DARÜL KURRA CAMİİNDE KADİR GECESİ COŞKUSU

Bin Aydan daha hayırlı olduğuna inandığımız Kadir Gecesi tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı camilerinde de coşku ile kutlandı.

Gazetemiz Bizim Akyazı muhabirleri bu kutlu geceyi Darül Kurra Camiine sığmayan ve cami dışına taşan cemaatle birlikte kutlayanlar arasındaydı.

Mahalle sakinlerine iftar verildiği Gece, Kuran Kursu öğrencilerinin Kuran-ı Kerim okuması ile başladı. 12 Kurs öğrencisi ilkönce teker teker , sonra da hep birlikte Kuran-ı Kerimden sure ve ayetler okudular.

Daha sonra kürsüye çıkan Camii İmam Hatiplerinden Muhammet Nurullah Dindar Hoca Gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunun altını çizerek “ Bu gece, ihya edildiği zaman bin aydan, bir ömürden daha hayırlı bir gece. Bu gece, Yüce Rabbimizin inayetiyle meleklerin, Cebrail (a.s.) yeryüzüne indiği bir gece. Bu gece Kur’an-ı Kerimin doğum günü. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in gönlümüze, dünyamıza, âleme doğduğu bir gece. Bu gece, Rahmet-i İlahiye tecelli etti. Bu gecede Âlemlere rahmet olarak gönderilene Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.s.) Peygamberlik vazifesi verildi. Bu geceye, Hak (c.c.), Kadir Gecesi dedi. Bu gece, Kur’an gecesi. Bu gece, bağışlanma gecesi. Bu gece, bir ömre bedel ibadetlerle Rabbimize yönelme gecesidir diyerek Yüce Allah’ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkar olanların affa uğrayabilecekleri, hatalarından kurtulmak isteyenleri bu hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimine mübarek kadir gecesine kavuşmuş bulunmaktayız. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın doruğa çıkmaya başladığı bir geceye ulaştık. Elhamdülillah. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı bir geceye bizleri eriştirdiğinden dolayı Yüce Rabbimize hamd-ü senada bulunuyor, O’nun Habibine, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’e salat ve selamda bulunuyoruz dedi.

Muhammet Nurullah hoca Vaazini Ramazan ayı için on bir ayın sultanı dememizdeki asıl hikmet Kur’an-ı Kerimin içinde indirildiği ay olmasıdır. Bu ayda indirilmeye başlamasıyla bu aya verilen kıymet artmış ve bu ayda müminler için oruç emredilmiştir. Bu ayda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Cebrail (a.s.) ile Kur’an-ı Kerimi okumuş, mukabelede bulunmuşlardır. Bizlerde bugün bu sünneti mukabele okumak suretiyle gerçekleştirmekteyiz. Nasıl ki, Kur’an bir ayı on bir ayın sultanı yapıyor ise, nasıl ki Kur’an bir geceyi Kadir gecesi olarak bin aydan daha hayırlı yapıyor ise, gönlümüze, benliğimize aktardığımız Kur’an bizleri öyle bir ulvi mertebeye ulaştıracaktır. Bu geceyi en iyi şekilde ibadetle geçirerek gecenin faziletlerinden yararlanalım diyerek sözlerini tamamladı.

Birlikte kılınan yatsı ve Teravih namazı bölümler halinde 4 ayrı imam tarafından kıldırıldı. Namaz sonrası İlahiler okundu. Ve bu kutlu gece yapılan dualarla sona erdi.