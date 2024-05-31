Akyazı Darul Kurra Camiinde Gazze Şehitleri için dua ve yardım

​​​​​​​Akyazı Kıraat Eğitim Derneğinde Cuma namazı çıkışında Filistin yaşanan katliamlar nedeniyle şehit düşenler için dua edildi. Akyazı Kıraat Eğitim Derneği tarafından organize edilen

Akyazı Kıraat Eğitim Derneğinde Cuma namazı çıkışında Filistin yaşanan katliamlar nedeniyle şehit düşenler için dua edildi.

Akyazı Kıraat Eğitim Derneği tarafından organize edilen Filistin için dua programı Darul Kurra Camiinde Cuma namazı öncesi Dernek yönetim kurulu başkanı Nurullah Dindar tarafından Filistin konulu sohbettin ardında Cama namazı kılındı.

Cami çıkışında Nurullah Dindar cami cemaatine dua yaptırdı. Yapılan dua sonrası Filistin’e bağışlanmak üzere yardım toplandı. Özelikle Kurs öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Gazze’ye göndermek için bağışladılar.

Kıraat Eğitim Derneği yönetim kurulu başkanı Nurullah Dindar Bu gün başladığımız Filistin için dua programı her Cuma günü Darul Kurra Camiinde zulüm bitene kadar devam edecektir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz dedi.