AKYAZI CUMHURİYET ANA OKULU KIZILAY HAFTASINI KUTLADI

​​​​​​​Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası Tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası Tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bu kutlamalardan biri de Akyazı Cumhuriyet Ana okulunda idi. Okulun minikleri öyle bir etkinlik düzenledi ki izleyenler Kızılay ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi diyerek minikleri alkışlayarak kutladılar.

Okul salonunda düzenlenen etkinlikte hemen bütün öğrenciler bir görev üstlenmiş, verilen görevleri de başarılı bir şekilde sergilemeyi başardılar.

Etkinlik sırasında Kızılay’ın savaşta ve barışta yapmakta olduğu her türlü yardımı hazırlanan reyonlarda muhtaçlara elbise ve ayakkabı dağıtımı, yemek dağıtımı, savaşta sağlık ekiplerince ilkyardım ve tedavi uygulaması ve ilaç yardımı yaparak Kızılay kurumunu en güzel bir şekilde anlattılar.

Cumhuriyet Ana okulunun Kızılay haftası kutlamalarında Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’da bulundu. Birincioğlu öğrenciler ve velilere Kızılay’ın ve Akyazı’daki Kızılayın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başarılı bir sunum gerçekleştiren öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenlere teşekkür ederek kutladı.