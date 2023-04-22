AKYAZI CHP’DE BAYRAMLAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

Ramazan Bayramının ilk günü Akyazı İlçe Kaymakamlığınca düzenlenen Halk Bayramlaşmasının ardından siyasi partiler de parti

Ramazan Bayramının ilk günü Akyazı İlçe Kaymakamlığınca düzenlenen Halk Bayramlaşmasının ardından siyasi partiler de parti lokallerinde üyeleri ile bayramlaşma düzenlediler.

Akyazı CHP İlçe teşkilatının bayramlaşmasına geçtiğimiz yıllara oranla ilgi oldukça fazlaydı. Parti Lokalindeki Bayramlaşmaya Millet İttifakının da katılması ile bayramlaşmaya katılanlar salona sığmadı.

Akyazı CHP’deki Bayramlaşmaya CHP’nin Sakarya Milletvekili adayları Ecevit Keleş, Gündüz Gencan ve Kamil Özkan da katılarak birer konuşma yaptılar. Toplantıda ayrıca Milletvekili aday adaylarından Refşk Karakaş, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Şeref Tan, Saadet Partisi Akyazı İlçe Başkanı Bayram Balık, Deva Partisi İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Güler, Demokrat Parti İlçe Başkanı Alaattin Elma, CHP Eski İlçe Başkanlarından Ali Hızal, Recep Furuncuoğlu, Muzaffer Başer ile Akyazı Atatürkçü Düşünce Derneği Oktay Aktaş katılarak yaptıkları konuşmalarda adaylara destek sözü vererek başarı dilediler.

CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır misafirlerine davetlerine gösterdikleri ilgi dolayısı ile teşekkür etti. Toplantı sonunda Millet İttifakı ilçe başkanları, Milletvekili adayları ve eski ilçe başkanları bir hatıra fotoğrafı çektirdiler.