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Giriş Tarihi : 22-04-2025 10:29

AKYAZI CHP ÖZEL ÇOCUKLARIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. Yıl dönümü dolayısı ile ilçede faaliyet göstermekte olan  Özgür Adımlar Özel

AKYAZI CHP ÖZEL ÇOCUKLARIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI

Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. Yıl dönümü dolayısı ile ilçede faaliyet göstermekte olan  Özgür Adımlar Özel Rehabilitasyon Eğitim Okulu’nu  ziyaret edilerek öğrencilerin bayramlarını kutladı. Çocuklara çeşitli  hediyeler vererek  onların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Yönetimi ile birlikte okul ziyaretine katılan CHP  İlçe Başkanı Mustafa SAĞIR yönetim kurulu adına, Özgür Adımlar Özel Rehabilitasyon Eğitim Okulu müdürü Rüştü UÇAR’a, okul öğretmenlerimize, okul çalışanlarımıza ve öğrencilerimize bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Dedi.

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