AKYAZI CHP ÖZEL ÇOCUKLARIN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. Yıl dönümü dolayısı ile ilçede faaliyet göstermekte olan Özgür Adımlar Özel

Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. Yıl dönümü dolayısı ile ilçede faaliyet göstermekte olan Özgür Adımlar Özel Rehabilitasyon Eğitim Okulu’nu ziyaret edilerek öğrencilerin bayramlarını kutladı. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek onların bayram sevinçlerine ortak oldu.

Yönetimi ile birlikte okul ziyaretine katılan CHP İlçe Başkanı Mustafa SAĞIR yönetim kurulu adına, Özgür Adımlar Özel Rehabilitasyon Eğitim Okulu müdürü Rüştü UÇAR’a, okul öğretmenlerimize, okul çalışanlarımıza ve öğrencilerimize bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Dedi.