AKYAZI CAMİLERİNDE REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

​​​​​​​İslam aleminin en önemli ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başında kutlanmakta olan Regaip kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı Camilerinde de coşku ile kutlandı.

İslam aleminin en önemli ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başında kutlanmakta olan Regaip kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı Camilerinde de coşku ile kutlandı.

Gecenin faziletlerinden yararlanmak isteyen Akyazı’lılar camilere koştu ve din görevlilerinin programlarını izledi. Dualarına iştirak etti. Günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvardı.

Bölgemizdeki en büyük camilerden biri olan Gazisüleymanpaşa camiinde ve diğer camilerdeki programlarda gecenin anlam ve önemini belirten konuşmaların yanı sıra hafızlar ve müezzinler güzel sesleri ile Kuran-ı Kerim, ilahiler ve mevlüt okudular. Hatim duaları yapıldı. Yatsı namazı sonrası Camiler içinde vatandaşlarla din görevlileri kandil kutlaması yaptılar. Geceye katılan çocuklar din görevlileri tarafından çeşitşi hediyelerle ödüllendirildi.

Cami Çıkışlarında ise vatandaşlara pilav ayran dağıtılırken Akyazı Belediyesi de kandil simidi dağıttı.

KANDİL GECESİ NEDİR VE GECEDE NASIL İBADET YAPILMALI

Regaip Kandili Gecesinde Ne Oldu?

Regaip Kandili'nin mübarek olması, onun Perşembe'yi Cuma'ya bağlan bir gece olmasıdır. Bununla birlikte birçok görüş de belirtilmiş fakat bu görüşlerin sıhhati hakkında tartışılmış, birçok ehli sünnet islam alimi, bu görüşlerin sahih olmadığı hususunda ittifak etmiştir. Belirtilen görüşlerden bazıları şunlardır: Regaip Kandili'nin Resulullah Efendimizin babası olan Hz. Abdullah'ın evlenmiş olduğu gece olarak düşünülür. Tasavvufi bilgilere dayalı olarak Hz. Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü ilk gece olarak da geçer. Aynı zamanda mübarek Cuma günü, tüm Müslüman alemi tarafından kabul gördüğü ve ibadet ettiği önemli bir gecedir. Yukarıda belirtildiği üzere Regaip gecesi özelinde söylenen görüşler bir delile dayanmamaktadır.

Regaip Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Regaip Kandili ve diğer tüm kandil gecelerinde olduğu gibi tüm Müslüman ülkelerde camilerde, ibadethane veya evlerde bir araya gelinir ve dua edilir. Ancak tüm Müslümanların yapması için belirlenen ibadetler de vardır. Regaip kandilinde yapılabilecek ibadetler ise şunlardır;

Her Pazartesi-Perşembe günlerinde oruç tutmanın sünnet olduğu gibi kandil öncesinde gelen Perşembe günü de oruç tutmak.

Gün içindeki tüm vakitlerde namaz kılmak ve kılınmayan namazlar için kaza namazı kılmak.

Kur'an-ı Kerim okumak ve okumayı bilmiyorsanız okuyan kişileri dinlemek.

Tövbe etmek ve sonrasında edilen tövbelere uygun bir yaşam sürmek oldukça önemlidir.

Her Müslüman bildiği kadar dua ve şükür etmelidir.

Kandil gecelerinde salavat getirmek oldukça önemlidir. Salavat, kişilerin sıkıntılarından kurtulmalarına yardımcı olur. Bazı hadislerde bu detaya dikkat çekilmiştir.

Sadaka vermek sadece kandil geceleri için değil günlük yaşam için de oldukça önemlidir. Küçük ya da büyük fark etmeksizin kişilerin kendi durumlarına göre sadaka vermesinin olumsuz ve kötü şeylerden koruduğu bilinmektedir. Bundan dolayı Regaip Kandillerinde de sadaka vermenin öneminden bahsedilmektedir.

Bu mübarek günde şükretmek çok önemlidir. Allah'ın verdiği tüm nimetlere şükretmek gerekir.

Kandillerde zikretmek gerekir. Allah' hatırlamak, Allah'ı anmak oldukça önemlidir.

Genel olarak kandiller, tüm Müslüman alemi ve Allah arasında köprülerin uzandığı duaların, şükürlerin, tövbelerin edildiği manevi bir gündür. Her Müslüman bildiği kadar ibadet etmeli ve ibadethanelerde bulunmalıdır.