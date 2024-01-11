AKYAZI CAMİLERİNDE REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

​​​​​​​Üç ayların başlangıcı olan egaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biridir.

Üç ayların başlangıcı olan egaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib kandili islam aleminde coşku ile kutlanıyor.

Regaip kandilinde Akyazı camileri doldu taştı kandil gecesi düzenlenen programlarda coşku ile kutlandı.

Muhabirlerimiz Akyazı’daki kandil kutlamalarını Gazi Süleyman Paşa, Baraka, Yunus Emre ve Akşemsettin camilerinde izledi.

Din görevlileri okudukları Kuran-ı Kerim, mevlüt ve ilahilerle cemaatin duygularına hitap etmeyi başardılar. Verilen vaizlerle gecenin anlam ve önemi ile gecenin faziletlerinden nasıl yararlanılması gerektiği vurgulandı. Yapılan duaların ardından cami çıkışlarında cemaate ikramlarda bulunuldu.