AKYAZI CAMİLERİNDE REGAİP KANDİLİ COŞKUSU

​​​​​​​İslam aleminin kutsal gecelerinden üç ayların habercisi Regaip Kandili tüm yurdumuzdaki camilerimizde huşu içinde kutlandı.

İslam aleminin kutsal gecelerinden üç ayların habercisi Regaip Kandili tüm yurdumuzdaki camilerimizde huşu içinde kutlandı.

Akyazı’daki Regaip Kandili kutlamalarından biri de Gazisüleymanpaşa camiindeydi. Akyazılıların hınca hınç doldurduğu camiye sığmayan vatandaşların bir bölümü de kutlamaları cami bahçesinde takip etmek zorunda kaldı.

İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşması hatim duası ve yağmur duasının ardından Gazisüleymanpaşa camii İmamhatipleri Murat Aydoğdu ve Muhammet Özdemir Kuan-ı Kerim ve ilahiler okuyarak vatandaşları güzel sesleri ile mest ettiler.

Aynı kutlamalar diğer camilerimizde de gerçekleşti. Kubbeli Yeni Cami ile Yunus Emre camileri de gecenin faziletinden yararlanmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.