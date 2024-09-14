AKYAZI CAMİLERİNDE MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU

​​​​​​​Peygamber efendimizin dünyaya gelişinin1453. Yıldönümü tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı camilerinde de coşku ile kutlandı.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Peygamber efendimizin dünyaya gelişinin1453. Yıldönümü tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı camilerinde de coşku ile kutlandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü dolayısı ile Akyazı camilerinde düzenlenen programlarda din görevlileri cemaatleri gece hakkında bilgilendirirken Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okudular ve gecenin faziletlerinden yararlanılması tavsiyelerinde bulundular. Yapılan dualar başta peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm ölmüşlerin ruhlarına bağışlandı.

Kubbeli Cevat Ayhan Camii, Gazi Süleyman paşa camii, baraka camii, kubbeli Yenicamii ve Darül Kurra camilerindeki din görevlileri güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifle camiyi dolduran cemaate unutulmaz bir gece yaşattılar.

Kandil gecesine katılan çocuklar hediyelerle ödüllendirilirken Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.