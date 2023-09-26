AKYAZI CAMİLERİNDE KUTLU DOĞUM COŞKUSU

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan Mevlit Kandili dolayısı ile vatandaşlar camilere akın etti.

Peygamber efendimizin dünyaya gelişinin1452. Yıldönümü tüm İslam aleminde olduğu gibi Akyazı camilerinde de coşku ile kutlandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gecesi olan Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıldönümü dolayısı ile Akyazı camilerinde düzenlenen programlarda din görevlileri cemaatleri gece hakkında bilgilendirirken Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okudular ve gecenin faziletlerinden yararlanılması tavsiyelerinde bulundular. Yapılan dualar başta peygamberimiz Hz. Muhammed olmak üzere tüm ölmüşlerin ruhlarına bağışlandı.

Kubbeli Cevat Ayhan Camiinde İmam Hatip Metin Kolay ve Emekli Müezzin Mustafa Asan görev alırken, Baraka Camiinde Yasin Yılmaz ve Kadir Kurtoğlu güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifle camiyi dolduran cemaate unutulmaz bir gece yaşattılar.

Merkez Yeni Camide ayrıca Akyazı Anadolu İmamhatip Öğrencileri ilahi aşir ve Kurani kerim eda ettiler.

Kandil Gecesi dolayısı ile Cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.