Akyazı Büyük Birlik Partisi Kongreye hazırlanıyor

Önceki akşam Naim Yolcu’nun başkanlığında toplanan BBP Akyazı İlçe yönetimi Genel Merkezinde iznini alarak

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatı 4.olağan kongresini yapmaya hazırlanıyor.

Önceki akşam Naim Yolcu’nun başkanlığında toplanan BBP Akyazı İlçe yönetimi Genel Merkezinde iznini alarak 4.olağan genel kurul toplantısını 13 Eylül 2023 Pazar günü saat 14.00 de Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapma kararı aldı.

BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu yapacakları kongreye partililerle birlikte tüm Akyazılıları davet etti.

Edinilen bilgiye göre yapılacak olan kongreye şu anda ilçe başkanlığı görevini yürütmekte olan Naim Yolcu tek listeyle seçime girecek. Kongre üyeleri 30 asil 9 yedek olmak üzere 39 yönetim kurulu üyesi ile 65 il delegesini seçecek.