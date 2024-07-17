Akyazı Buğdaylı Mahallesi Davayı kazandı Şimdi görev belediyelerde

​​​​​​​2012 yılında yasalaşan 2014 mahalli seçimiyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile oluşan 30 büyükşehir belediye sınırları içinde kalan belde ve köyler mahalleye dönüştüğü bilinmektedir.

2012 yılında yasalaşan 2014 mahalli seçimiyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile oluşan 30 büyükşehir belediye sınırları içinde kalan belde ve köyler mahalleye dönüştüğü bilinmektedir.

2014-2019 yılları arasındaki uygulamada mahalleye dönüşen belde ve köylerde tarım ve hayvancılığın zarar görmesi üzerine 2019 yılında gerçekleşen tarım şurasında konu gündeme gelmiş ve şura sonuç bildirgesinde bu durum özellikle belirtilmişti.

Bu görüşü dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarı köy statüsü adı verilebilecek mahalle yapılan köylere bazı avantajlar sağlayan 7254 sayılı “kırsal mahalle yasasını” 16 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe soktu.

Bahse konu olan ve kırsal mahallelere birçok avantaj getiren yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Erzurum, Balıkesir, Trabzon, Kocaeli ve Bursa gibi önemli İllerimizde kırsal Mahalleye dönmek isteyenlerin talepleri o illerin büyükşehir belediye meclislerinde görüşülmüş ve yasa gereği yerine getirilmişti.

Ne var ki bu olumlu gelişme Sakarya da gerçekleşmedi. Çünkü İlçe belediye başkanları kendilerine yapılan müracaatları dikkate bile almadı ve meclis gündemine getirmeyerek görüşülmesini sağlamadı.

Kırsal Mahalle olmak için müracaat eden Mahallelerin bu talepleri İlçe belediyelerinde takılması nedeniyle kırsal mahalleye dönüşmek isteyenlerin o istekleri Sakarya Büyükşehre gitmedi ve gündeme alınıp mecliste görüşülmesi sağlanmadı.

Bunun üzerine Akyazı Buğdaylı Mahallesi yasayla verilen haklarını alabilmek için Akyazı belediyesi aleyhinde Sakarya 2. İdari Mahkemesinde dava açtı. Açılan davayı Buğdaylı Mahalle Muhtarlığı kazandı.

Böylece “kırsal mahalleye” dönme istekleri de İdare Mahkeme tarafından kabul edilmiş, haklı bulunmuş ve onanmış oldu.

Sakarya 2. İdare Mahkemenin verdiği gerekçeli kararında müracaatı yapan Buğdaylı Mahallesinin davasında haklı olduğunun altı çizildi ve talebinin yerine getirilmesi istendi.

Şimdi gözler önce Akyazı belediyesine, sonra da Sakarya Büyükşehir belediyesine çevrilmiş durumda. Önce Akyazı belediye meclisi bu isteği gündeme alacak ve görüşecek.

Belediye meclisinden olumsuz bir karar çıkması da İdare Mahkemenin gerekçeli kararına bakıldığında mümkün görülmüyor. O karara göre Akyazı belediyesi isteği kabul edecek ve dilekçeyi büyükşehre gönderecek. Böylece topu büyük şehre atmak suretiyle kendisi de sorumluluktan kurtulacak.

Akyazı belediye meclisi o isteği kabul ederek büyükşehre göndermek zorunda kaldığına göre bu durumda gözler büyükşehir belediye meclisine çevrilecek. Büyükşehir belediyesi vereceği kararla sorumluluk mu alacak, yoksa isteği kabul edip kırsal mahalleye dönmek isteyenlerin haklarını verip yasaya mı uyacak. Bekleyip görmemiz lazım.

Bu konuyla ilgili olarak kurulan “köyüme dokunma platformu” başkanı Mecdi Cengiz davanın kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı “ Bir yıldan beri verdiğimiz hukuk ve hak arama mücadelemiz lehimize sonuçlandı. Bu karar Sakarya’mızın köylerine armağan olsun”dedi.

Mecdi Cengiz açıklamasını aynı zamanda platformunda üyesi olan eski belediyeci Osman Karagüzel’in “Azim varsa çözüm vardır. Yeter ki mücadele et. Kaybetsen de kazanansın” ifadeleri ile tamamladı.

Platform üyesi olan Buğdaylı eski Muhtarı ve DEVA Partisi Akyazı İlçe başkanı Erkan Çoruhlu da gazeteci Salim Özyılmaz’a yaptığı özel açıklamasında şunları söyledi “ Buğdaylı Mahallesi olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra diğer Mahallelerimizde. Onların da zaman geçirmeden bağlı oldukları belediye başkanlıklarına yazılı olarak müracaat etmeleri gerekiyor. Aldığımız mahkeme kararına göre belediyeler Muhtarlarımızın yapacakları müracaatları meclislerine getirmek ve karar aldırıp o kararı Büyükşehir belediyesine gönderip mahkeme kararına uymaktır” dedi ve Sakarya 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararın hayırlı olması temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.