Akyazı Belediyesi’nin araçları deprem bölgesinde

Akyazı Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen iki adet iş makinası Kahramanmaraş’ta arama kurtarma

Akyazı Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen iki adet iş makinası Karahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan ve 10 ilde yıkıma sebebiyet veren depremin ardından Akyazı Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen iki ekskavatör, 4 şoför ve 7 teknik personel bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bir iş makinesinin de Hatay İskenderun’da arama çalışmalarına katılmak üzere yolda olduğunu ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Depremin hemen ardından gönderdiğimiz araçlarımız ve belediye personellerimiz bölgede çalışmalarına başladı. İnşallah vatandaşlarımızın kurtarılmasında katkı sağlayacaklar. Rabbim, tüm depremzede vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. İnşallah, bugünleri devlet millet el ele atlatacağız.” dedi.

Akyazı Belediyesi olarak bölgeye desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Soykan, “ Bugün de belediyemize ait otobüsümüzü 2 personelimiz ile hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle toplanan 25 bin ekmek ile birlikte bölgeye uğurladık. Yardım kampanyamız da tüm hızı ile devam ediyor. Hemşerilerimizin yardımlarını tırlarla depremzedelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz ” dedi.