AKYAZI BELEDİYESİ'NİN 2023 YILI BÜTÇESİ 247 MİLYON LİRA

Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından yönetilen belediye meclisi her üç gündem maddesini de komisyondan geldiği şekli ile oy birliğiyle kabul edildi.

Akyazı Belediye Meclisi 4 Ekim 2022 Salı günü yapılan Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılına ait performans programı, 2023 Mali yılı bütçe tasarısı ve 2023 Mali yılına ait gelir tarifesine ilişkin ilgili komisyon raporlarını görüşmek üzere 18 Ekim 2023 Salı günü ikinci birleşimini yaptı.

Belediye başkanı Bilal Soykan tarafından yönetilen belediye meclisi her üç gündem maddesini de komisyondan geldiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bütçe taslağı meclise 270 milyon lira olarak geldi. Plan Bütçe Komisyonu bu rakamı fazla buldu ve yaptığı bazı değişikliklerle bütçe miktarını 247 milyona düşürdü ve mecliste ikinci oturumunda plan ve bütçe komisyonunda geldiği şekli ile kabul edince Akyazı belediyesinin 2023 yılı bütçesi de 247 milyon lira olarak belirlenmiş oldu.

Yine aynı toplantıda 2023 yılı gelir tarifesi de görüşülüp karara bağlandı. Buna göre Belediye Meclisi bir önceki yıl gelir tarifesine göre geliri arttırmak için tarifede yüzde 35-40 oranında zam yapmış oldu.

Akyazı Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 112 milyon lira olarak belirlenmiş v e meclis tarafından da kabul edilmişti. Ancak yeterli olmayınca 40 milyon liralık ek bütçe daha meclise sunulmuş ve kabulü ile Akyazı belediyesinin 2022 yılı bütçesi 152 milyon lira olmuştu.