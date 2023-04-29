Akyazı Belediyesinden Yeni Mahallede Yağmur suyu kanal çalışması

​​​​​​​Akyazı Yeni Mahallede uzun zamandır sorun olan ve kronik bir durum arz eden yağmur suyu drenaj kanal çalışmasının Belediye Fen İşleri Müdürlüğü

Akyazı Yeni Mahallede uzun zamandır sorun olan ve kronik bir durum arz eden yağmur suyu drenaj kanal çalışmasının Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılması Mahalle Muhtarı Cahit Avcı başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerini sevindirdi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini, yağmur suyu kanal çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından asfalt çalışmasının başlayacağını, böylece mahallenin en önemli iki sorununun çözüleceğini söyleyen muhtar Cavit Avcı, belediye başkanı başta olmak üzere sorunların çözümü konusunda emek sarf edenlere şahsı ve mahalle sakinleri adına teşekkür etti.