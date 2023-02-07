Akyazı Belediyesi’nden depremzedeler için yardım kampanyası

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için belediye olarak yardım kampanyası başlattıklarını açıklayarak, “ Gün dayanışma günü. Depremzedelerimiz için toplayacağımız yardımları AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştıracağız” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan ve 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrasında harekete geçen Akyazı Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Belediye olarak önceliği kullanılmamış olmak üzere battaniye, mont, kışlık bot, uyku tulumu, atkı- bere, elektrikli ısıtıcı, gıda ve her türlü yaşam malzemeleri yardımlarını toplamaya başladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Vatandaşlarımız deprem bölgesine göndermek istedikleri yardımlarını Belediye Ek Hizmet Binamıza getirebilirler. Siyasi parti ve STK temsilcilerimiz ile muhtarlarımızın ve yardımsever Akyazılı vatandaşlarımızın, katkılarını bekliyoruz” dedi.