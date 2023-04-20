Akyazı Belediyesi’nden Arıcılara önemli duyuru

​​​​​​​Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, kene gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadeleye karşı larva ilaçlama çalışmalarının yoğunlaşacağı

Akyazı Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilçe genelinde sivrisinek, karasinek, kene gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadeleye karşı larva ilaçlama çalışmalarının yoğunlaşacağı belirtilerek Arıcılık ile meşgul olan vatandaşların arıcılık yaptıkları noktaları Akyazı Belediyesi 444 9 054 numaralı Çözüm Masası’na bildirmeleri gerektiği ifade edildi.

Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamada; “ Belediye ekiplerimiz tarafından Akyazılı hemşerilerimizin daha temiz ve daha sağlıklı ortamlarda yaşamaları için tüm mahalle ve sokaklarımızda hem dezenfektan ilaçlamalara hem de sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kemirgen, pire, kene gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadeleye yoğun bir şekilde devam edilmektedir. İlaçlama çalışmalarının aralıksız olarak üç haftada bir etaplar halinde ilçe genelinde devam edecektir. İlaçlama çalışmalarının ilçe genelinde etkili olması için vatandaşlarımızın evsel atıklara, patlamış su giderlerine, bahçe etrafındaki gübre birikintilerine önemle dikkat etmeleri gerekmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında , ‘Ekiplerimiz tarafından vektörle mücadele ederken arıcılık yapan vatandaşlarımızın kullanılan ilaçlardan zarar görmemeleri için arılara zarar vermeyen larvasit kullanıyor olsa da ilaçlama çalışması yapılan bölge halkı önceden uyarılmaktadır. Mahalle muhtarları ilaçlamadan bir gün önceden bilgilendirilmektedir. Arıcılık yapan vatandaşlarımızın bu durumdan mağdur olmamaları ve arılarının ilaçlardan zarar görmemeleri için gereken hassasiyet gösterilmektedir. İlaçlama sırasında arıcılık ile uğraşan vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına; sınırlarımız içerisinde arıcılık ile meşgul olan vatandaşlarımızın arıcılık yaptıkları noktaları Akyazı Belediyesi 444 9 054 nolu Çözüm Masasına bildirmeleri gerekmektedir’ ifadeleri kullanıldı.