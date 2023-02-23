Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 23-02-2023 22:28

Akyazı Belediyesinde Emekli Rüzgarı

​​​​​​​Akyazı belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Dursun Altuntaş, Muhtarlık İşleri Müdürü Orhan Benli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Akyazı Belediyesinde Emekli Rüzgarı

Akyazı belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Dursun Altuntaş, Muhtarlık İşleri Müdürü Orhan Benli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ayhan Bayman ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli Osman Öztürk çalışma sürelerini tamamlayarak kendi istekleri ile emekliye ayrıldılar.

Emekliye ayrılan Muhtarlık İşleri Müdürü Orhan Benlinin yerine Zabıta Müdürü Seçkin Yıldırım, Mali Hizmetler Müdürü Dursun Altuntaş’ın yerine de Mehmet Mutluoğlu vekaleten atandılar.

Belediye başkanı Bilal Soykan, emekliye ayrılan personelini plaket vererek uğurladı. Başkan Soykan, emekliye ayrılan personeline hizmetleri için teşekkür etti ve yeni hayatlarında sağlık ve mutluluk diledi.

 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: