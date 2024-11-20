Akyazı belediyesinde durmak Yok !

​​​​​​​Akyazı belediyesi başkan Bilal Soykan’ın talimatı ile adeta çalışma seferberliği ilan etti. Başkan Soykan “durmak yasak, çalışmaya devam“ talimatı verince personelde kolları sıvadı

Akyazı belediyesi başkan Bilal Soykan’ın talimatı ile adeta çalışma seferberliği ilan etti. Başkan Soykan “durmak yasak, çalışmaya devam“ talimatı verince personelde kolları sıvadı ve çalışmalarını hızlandırdı.

Akyazı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde Karasu deresi çevre düzenlemesi, Durmuşlar Mahallesi heyelan çalışması, Ömercikler Mahallesi yol genişletmesi çalışması, Pazarköy ve Yağcılar Mahalleleri asfalt çalışması, İnönü Mahallesi parsel yolu düzenleme çalışması, Dokurcun Kuloğlu Mahallesi heyelanı önleme çalışması, Yeniorman Mahallesi spor alanı çalışması, İnönü Mahallesinde tesviye çalışması, ayrıca İlçe genelinde malzeme serim, park, bahçe bakım onarım ve ilaçlama çalışmaları yaptı.

Belediye başkanı Bilal Soykan, havalarında iyi gidiyor olmasından yararlanıyoruz ve bu nedenle de çalışmalarımızı hızlandırdık dedi ve talimatlarına uygun bir çalışma gerçekleştirmekte olan personelini de hem tebrik etti hem de teşekkür etti.