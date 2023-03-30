Akyazı belediyesinde 40 personel Kadroya geçti

​​​​​​​Kamudaki sözleşmeli personelin kadrolu olmasına imkan tanıyan yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesinin ardından Akyazı belediyesinde çalışan

Kamudaki sözleşmeli personelin kadrolu olmasına imkan tanıyan yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesinin ardından Akyazı belediyesinde çalışan 40 sözleşmeli personel, belediye meclis salonunda düzenlenen bir törenle yemin ederek kadrolu personel olma hakkını elde ettiler.

Belediye başkanı Bilal Soykan, TBMM’nde kabul edilen yasa ile sözleşmeli personelken kadrolu personel hakkını elde eden belediyemizin 40 personeli için yemin merasimi düzenledik ve bahse konu olan personelimiz yemin ederek bugün itibarıyla artık kadrolu personel olmuşlardır. Kendilerini tebrik ediyorum ve yeni çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum açıklaması yaptı.