Akyazı Asayiş
Giriş Tarihi : 05-09-2024 09:16

AKYAZI BELEDİYESİ METRUK VE TERKEDİLMİŞ ESKİ EVLERİ YIKIYOR

​​​​​​​Akyazı Belediyesi  mahallelerdeki terkedilmiş, kullanılmayan ve geçen zaman içinde içkicilerin, uyuşturucu kullananların mekanı  haline gelmiş

AKYAZI BELEDİYESİ METRUK VE TERKEDİLMİŞ ESKİ EVLERİ YIKIYOR

Akyazı Belediyesi  mahallelerdeki terkedilmiş, kullanılmayan ve geçen zaman içinde içkicilerin, uyuşturucu kullananların mekanı  haline gelmiş metruk binaların yıkımına başladı.

Mevcut durumdan oldukça rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayetlerini de dikkate alarak bu gibi binaların sahiplerinin de olurunu da alarak harekete geçen Belediye ekipleri yıkıma Pazaryeri çevresinde bulunan  eski yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Mahalle sakinleri bu durumdan oldukça memnun. Bilhassa geceleri buralara bir çok insan gelip geç vakitlere kadar bizleri rahatsız ediyorlardı. Binalar ve çevresi mikrop yuvası haline gelmişti.  Diyerek belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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