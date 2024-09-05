AKYAZI BELEDİYESİ METRUK VE TERKEDİLMİŞ ESKİ EVLERİ YIKIYOR

​​​​​​​Akyazı Belediyesi mahallelerdeki terkedilmiş, kullanılmayan ve geçen zaman içinde içkicilerin, uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş

Akyazı Belediyesi mahallelerdeki terkedilmiş, kullanılmayan ve geçen zaman içinde içkicilerin, uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş metruk binaların yıkımına başladı.

Mevcut durumdan oldukça rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayetlerini de dikkate alarak bu gibi binaların sahiplerinin de olurunu da alarak harekete geçen Belediye ekipleri yıkıma Pazaryeri çevresinde bulunan eski yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.

Mahalle sakinleri bu durumdan oldukça memnun. Bilhassa geceleri buralara bir çok insan gelip geç vakitlere kadar bizleri rahatsız ediyorlardı. Binalar ve çevresi mikrop yuvası haline gelmişti. Diyerek belediye yetkililerine teşekkür ettiler.