Akyazı belediyesi 4 yılda 280 bin ton asfalt döktü

​​​​​​​Akyazı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin alt yapısı tamamlanmış olan mahallelerde asfalt çalışması sürüyor.

Akyazı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin alt yapısı tamamlanmış olan mahallelerde asfalt çalışması sürüyor.

SASKİ, SEDAŞ ve TÜRK TELEKOM’la birlikte çalışan Akyazı belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Salihiye Mahallesindeki çalışmalarını tamamlayıp Gazi Süleyman Paşa Mahallesi ile merkez mahallelere yöneldi.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen belediye başkanı Bilal Soykan, 2023 yılının sonuna kadar alt yapısı tamamlanmış tüm mahallelerde asfaltlanmamış yol bırakmayacaklarını söyledi ve üzerine çıktığı asfalt makinesini de bir müddet kullandıktan sonra alandan ayrıldı.