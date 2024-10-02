AKYAZI BELEDİYESİ 2025 YILI BÜRÇESİNİ 980 MİLYON LİRA OLARAK KABUL ETTİ

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ün başkanlığında gerçekleşen belediye meclisi gündemindeki 13 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Akyazı Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısını yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk’ün başkanlığında gerçekleşen belediye meclisi gündemindeki 13 maddeyi görüşerek karara bağladı.

Meclis bazı gündem maddelerini de ilgili komisyonlara havale etti. Bunlardan 2025 yılı performans programı ile 2025 yılı bütçesini plan ve bütçe komisyonuna, köy statüsüne dönmek isteyen 5 mahalle muhtarının dilekçelerini de imar komisyonuna havale etti.

Meclis toplantısının hemen ardından toplanan plan ve bütçe komisyonu hem performans programını hem de bütçeyi inceledi ve hazırladığı raporu meclisin 2. Oturumuna sundu.

Meclisin 2. Oturumuna Başkan Bilal Soykan Başkanlık etti. Belediye Meclisi her iki raporu da yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul etti.

Böylece Akyazı Belediyesinin 2025 yılı bütçesi 980 milyon lira oldu. Bütçenin kabul edilmesinin ardından Başkan Soykan bütçenin ilçemize hayırlı olmasını dileyerek Meclise teşekkür etti.