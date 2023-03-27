Akyazı belediye zabıtasından Ramazan’a özel sıkı denetim

​​​​​​​Akyazı belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ramazan münasebetiyle ilçe genelinde başlattığı fırın ve market denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Akyazı belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri ramazan münasebetiyle ilçe genelinde başlattığı fırın ve market denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye zabıta ekipleri denetledikleri fırın ve gıda maddesi satan işyerlerinde gramaj, tarife ve hijyen denetimi yaparken, marketlerde de etiket ve temizlik denetimi yapıyor.

Akyazı belediye zabıta ekipleri 2023 yılı başından itibaren ilçe merkezinde s atışlarını sürdürmekte olan 77 markette 1110 ürünü kontrol etti ve etiket fiyatı ile kasadaki fiyatları uyuşmayan ve kullanım tarihi geçmiş ürün satan 9 zincir markete de 12 idari işlem uygulaması yaptı.

Akyazı belediyesi zabıta müdürlüğü yetkilileri geçmişte olduğu gibi bugünde büyük bir hassasiyet içerisinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimlerimizi ramazan ayına mahsus daha da arttırdık ve etkin bir şekilde yapıyoruz. Kurallara uymayanlara idari işlem yapmaya dev am edeceğiz açıklaması yaptılar.