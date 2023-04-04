Akyazı belediye meclisinde Gerginlik yaşandı

​​​​​​​MHP grup sözcüsü Furkan Çakıroğlu ile Belediye başkanı Bilal Soykan başkanlık faaliyet raporuna konulan şerhler yüzünden ikili ardasında gerginlik yaşandı

MHP grup sözcüsü Furkan Çakıroğlu ile Belediye başkanı Bilal Soykan başkanlık faaliyet raporuna konulan şerhler yüzünden ikili ardasında gerginlik yaşandı

Yapımı devam eden spor kompleksine isim verildi. Verilen isim Akyazı Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksi oldu.

Akyazı belediye meclisinin Nisan ayına ait toplantısı yapıldı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı toplantıda 13 madde görüşüldü ve karara bağlandı.

Yoklamayla başlayan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce belediye başkanı Bilal Soykan tarafından hazırlatılan çalışmalarla ilgili slayt görüntüleri meclis üyelerine izlettirildi.

Gündem dışı konuşmalarda MHP grubu adına söz alan Ahmet Çetin, Başbuğ Alpaslan Türkeş’i ölümünün 26. Yılı nedeniyle minnet ve şükranla andı ve mekanının cennet olması temennisinde bulundu.

Ahmet Çetin konuşmasının ikinci bölümünde de belediyede sözleşmeli olarak çalışan, Cumhurbaşkanı olurları ile belediyenin kadrolu personeli olan 40 çalışanı tebrik etti ve kendilerine şahsı ve partisi adına başarı dileğinde bulundu.

Bu konuşmanın ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde yer alan Kuzuluk Mahallesinde yapılan imar değişikliği İmar Komisyonundan, 2. Maddesinde yer alan Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği ve 3. Maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliği Hukuk Komisyonundan geldiği şekli ile oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4.maddesinde yer alan Denetim Komisyonu raporu Komisyon başkanı Naci Çavdar tarafından okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.

Raporun okunmasının ardından MHP li meclis üyesi ve aynı zamanda Denetim Komisyonu üyesi olan ve MHP grup sözcüsü Furkan Çakıroğlu söz istedi.

Belediye başkanı Soykan, böyle bir uygulama yok ama buyurun konuşun dedi. Bunun üzerine Çakıroğlu kürsüye geldi. Raporla ilgili bazı maddelere şerh düştüğünü belirterek konuşmasını sürdürmek istedi.

Başkan Soykan, Çakıroğlu’na “Zaten raporun bazı maddelerine şerh koymuşsun. Şimdi neden çıkıp konuşmak istiyorsun. Herkesin duymasını ve bilmesini mi istiyorsun” deyince ortam bir anda gerildi.

Gergin ortamda Furkan Çakıroğlu’nun konuşmasını sürdürmek istedi ama başkan Soykan araya girerek Çakıroğlu’nun konuşmasını kesmesi dikkat çekti.

Bu arada tepkilerine devam eden başkan Soykan konuşmasını şöyle sürdürdü “ Bu rapora şerh düşmek hem bana, hem de meclise yapılan bir haksızlıktır. Bu kadar başarılı çalışmalara şerh düşmen Cumhur ittifakına da gölge düşürmüştür” dedi. Bu arada Ak Partili Meclis üyelerinden bazıları da oturdukları yerden Başkan Soykan’ı destekler sözler sarf etmesi ve Çakıroğlu’nu kınaması ortamın biraz daha gerilmesine neden oldu. Furkan Çakıroğlu konuşmasını tamamlayamadan kürsüden indi.

Denetim Komisyonu başkanı Naci Çavdar tekrar kürsüye geldi ve MHP’li komisyon üyesi Furkan Çakıroğlu’nun hazırlayıp ve imzalayarak Komisyon raporuna eklettiği şerhe ilişkin yazıya UCUBE demesi gerginliği ve ortamın daha da gerilmesine neden oldu. Ortam yumuşadıktan sonra meclis gündem maddelerini kaldığı yerden görüşmeye devam etti.

Gündemin 5.maddesine göre bir yıl süreliğine daimi encümen üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylama ve açık tasnif sonunda Ak Partili Uğur Kılıçoğlu ve Mustafa Birincioğlu’nun daimi encümen üyesi oldukları açıklandı.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Bu maddeye göre imar komisyonu seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda aday gösterilen Ak Partiden Abdülkadir Yıldırım, Meryem Sağlam, Mustafa Karahasan, Cevdet Kazan ve MHP’den de Ergün Öztürk oybirliğiyle komisyon üyeliğine seçildiler.

Gündemin 7. Maddesine göre Plan Bütçe Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Açık oylama ile yapılan seçimde Ak Partiden Sait Beşir, Özgür Özmen, Yılmaz Taşdelen ve Meryem Sağlam, MHP’den de İksan Özcan aday gösterildiler ve oy birliğiyle kabul edildiler.

Gündemin 8. Maddesine göre Küçücek Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 2.045,69 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne “Oyun ve Sosyal etkinlik” alanı yapması için 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesinde yer alan Alaağaç, Karaçallık, Hasanbey, Narunusta ve Yağcılar Mahallelerinde doğalgaz çalışması nedeniyle kadasral yola cephesi olmayan taşınmazlar hakkında kamu yatırım kararı alınarak satın alma yoluyla kamulaştırılması hususunda belediye başkanı ve encümene yetki verilmesi oylandı ve oy birliğiyle istenen yetki verildi.

Gündemin 10. Maddesi İmar Komisyonuna, 11. Maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Gündemin12. Maddesinde yer alan yapımı sürmekte olan spor kompleksine isim verilmesi görüşüldü ve ismi Akyazı Re cep Tayyip Erdoğan olsun teklifi oy birliğiyle kabul edil.

Gündemin son maddesi olan 13. Maddede yer alan Belediye başkanının 2022 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Belediye başkanı kendisi ile alakalı rapor görüşülmeden salonun dışına çıktı ve yerine meclis başkan vekili Abdurrahim Atmaca geçti. Atmaca raporun daha evvel meclis üyelerine yazılı olarak gönderildiği söyledi ve okunmasına gerek görmüyorum dedi ve oylattı. Belediye başkanının faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.