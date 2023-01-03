Akyazı Belediye Meclisi Yeni yılın ilk toplantısını yaptı

​​​​​​​Akyazı belediye meclisi 2023 yılının ilk toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda belediye meclisi 12 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Akyazı belediye meclisi 2023 yılının ilk toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda belediye meclisi 12 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce belediye başkanı Bilal Soykan bir önceki toplantı ile yapılmakta olan toplantı arasında geçen zaman içerisinde belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve geçtiğimiz günlerde yaptığı Ankara ziyaretiyle ilgili meclis üyelerine sinevizyon gösterimi eşliğinde bilgiler verdi.

Daha sonra MHP grubu adına Furkan Çakıroğlu kürsüye geldi. Çakıroğlu gündemin 12. Maddesinde yer alan İller Bankasından alınacak olan 10 milyon lira kredinin nerede kullanılacağını, 11. Maddede yer alan 2023 yılında belediyenin görev ve sorumluluk alanlarında diğer kurumlarla birlikte yapılması planlanan iş ve işlemler ile yapım, bakım ve onarım gibi her türlü hizmetler, kar amacı olmayan kamu kurum ve kuruluşlara ayni yardım yapılması ile ilgili olarak belediye başkanına istenen yetkinin neden aylık olarak değil de toplu olarak istendiğini sordu ve konuşmasını yeni yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak tamamladı.

Ak Partili meclis üyesi Abdurrahim Atmaca’da son zamanlarda bazı kişi ve kesimler tarafından planlı bir şekilde İslam’a, Kurana ve Hz. Peygambere saldırılar yapıldığına dikkat çekti ve biz Müslümanlar olarak dikkatli olmalıyız dedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından maddelere geçildi. Gündemin 1 ve 2. Maddesinde yer alan hususlar komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde yer alan meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katılma ücreti olarak belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin üçte b irini geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi oy birliğiyle, 4. Maddesinde yer alan meclis üyesi başkan yardımcılarına başkan maaşının üçte iki oranında aylık ödenek ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi gereğince meclisin her ayın ilk Salı günü saat 14.00 de yapılması ve yine meclisin tatil ayı olarak da Ağustos ayı olması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesine göre bir yıl süreyle görev yapacak olan denetim komisyonu üyeleri seçimi gizli oylama ile yapıldı. Açık tasnif sonunda Ak Partiden Naci Çavdar, Emrullah Kut, Mustafa Birincioğlu ve Cevdet Kazan, MHP’den de Furkan Çakıroğlu denetim komisyonu üyesi oldukları açıklandı.

Gündemin 7. Maddesine yer alan 2023 yılı Zabıta Memurları fazla çalışma ücretlerinin yasada belirtilen miktar üzerinden ödenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesinde yer alan belediye sınırları içinde bulunan asansörlerin periyodik muayenelerinin yapılması ve 10. Maddede yer alan başarılı sporculara ödül verilmesi başkan Soykan’a istenen yetki ile başarılı sporculara ödül verilmesi konusunda oy birliğiyle, 11. Madde de istenen yetkiye ise MHP li meclis üyeleri ret oyuna karşılık istenen yetki oy çokluğu ile verildi.

Gündemin 9. Maddesinde yer alan belediyede 2022 yılı itibarıyla sözleşmeleri dolan ve münhal bulunan kadrolarda çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılında sözleşmelerinin yenilenmesi ve kanun çerçevesinde ücretlerin ödenmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi belediyenin ihtiyaç duyduğu 6 adet aracın satın alınabilmesi için İller bankasından 10 milyon lira kredi talebinde bulunulması ve bu konuda iş ve işlem için de belediye başkanı Bilal Soykan’a yetki verilmesi hususları oy birliğiyle kabul edildi ve istenen yetki de oy birliğiyle verildi.