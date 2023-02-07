AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT TOPLANTISINI YAPTI

​​​​​​​Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak tarafından

Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait olağan toplantısını yaptı. Belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak tarafından idare edilen toplantıda 11 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Toplantıya MHP ve daire müdürleri tam kadro katılırken, Ak Parti üç eksikle katıldı. Katılmayan meclis üyelerinin mazeret beyan ederek toplantıya katılmadıkları açıklandı.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Ak Parti grubu adına Abdurrahim Atmaca ve MHP grubu adına da Ahmet Çetin birer konuşma yaptılar. Her iki partinin grup sözcüleri yaptıkları konuşmalarda Pazartesi sabahı saat 04.17 de Kahraman Maraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli meydana gelen depremle ilgili görüşlerini açıkladılar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere başlatılan yardım kampanyasına Akyazılıların büyük ilgi gösterdiğini belirttiler, yardım edenlere teşekkür ettiler ve konuşmalarını milletimizin başı sağ olsun diyerek tamamladılar.

Gündemin 1.maddesi İmar Komisyonunda geldiği şekli ile oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi İmar Komisyonuna, 3,4,ve 5. Maddesi Hukuk Komisyonuna, 6. Maddesi de Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer boş kadro değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesinde yer alan ihlas kaplıca evlerinden alınması gereken emlak v e çevre temizlik ergilerinin toplanması konusunda İhlas A.Ş. yetkilileri ile protokol imzalanması konusunda belediye başkanına istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 9. Maddesinde yer alan 15 milyon liralık uygun vade ve faizle borç alınması konusunda Belediye Başkanı Bilal Soykan için istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 10. Maddesinde yer alan Vakıf Mahallesindeki mezarlığın Sakarya Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine göre de İnönü Mahallesi 912 ada ve bir parsel no.lu 65.50M2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın trafo yeri olarak TEDAŞ’a satılması yine oy birliğiyle kabul edildi.