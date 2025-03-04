AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ MART AYI TOPLANTISINI YAPTI

Başkan Soykan, asılsız haber yapan basından bir kez daha şikayet etti ve biz belediye olarak bütün ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden hizmet etmeye devam ediyoruz dedi.

Meclis 11 gündem maddesini görüşüp karara bağladı

Başkan Soykan, asılsız haber yapan basından bir kez daha şikayet etti ve biz belediye olarak bütün ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden hizmet etmeye devam ediyoruz dedi.

Gündemin 5. Maddesinde yer alan kırsal mahalle olmak isteyen Buğdaylı Mahallesinin isteğini görüşülmek üzere İmar Komisyonuna nihayet gönderdi.

Gündemin 3. Maddesine MHP grubu çekimser oy kullandı.

Meclis toplantısına CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır ve Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu ile kırsal mahalle platformu başkanı Mecdi Cengiz, Buğdaylı Mahalle Muhtarı Sırrı Veysel Pelen, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yazıcı ile Buğdaylı Mahalle sakinleri de katıldı.

MHP’nin Meclisteki sözcüsü Murat Öz konuşmasında belediye beton santrali kurmasını istedi.

Akyazı belediye meclisi Mart 2025 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlık yaptığı toplantıda 9’u asıl ve 2’si ilave olmak üzere 11 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Yoklamanın yapılmasından sonra geçmişte olduğu gibi yine bir önceki ayda yapılan hizmetleri gösteren bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Daha sonra başkan kısa bir konuşma yaptı ve asılsız haberler yapan basından bir kez daha şikayetçi oldu ve biz bütün bu olumsuzluklara kulaklarımızı kapattık ve gece gündüz demeden bize inanan, güvenen vatandaşlarımıza hizmet etmek için yarış içindeyiz dedi.

Kürsüye gelen MHP’li Meclis Üyesi ve sözcüsü Murat Öz, yaptığı hizmetlerinden ötürü başkana teşekkür etti ve maliyetlerin azaltılması ve satın alımlarda karşılaşılan zorlukların giderilmesi, daha fazla ve daha kaliteli üretim yapılabilmesi için belediyemiz beton santrali kurmalıdır dedi.

Daha sonra maddelere geçildi. İmarla ilgili olan ve gündemin ilk iki maddesinde yer alan hususların İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabulü oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde yer alan Akyazı merkezi ile Yahyalı mahallesini kapsayan ve imarla ilgili bu madde komisyondan geldiği şekliyle oylandı. Bu madde oy çokluğu ile kabul edildi. MHP grubu bu maddeye çekimser oy verdi.

Gündemin 4.maddesi incelenmek üzere İmar Komisyonuna oy birliğiyle havale ederken gündemin 5.maddesi olan Buğdaylı Mahallesinin kırsal mahalleye dönüşme isteği de görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi. Daha evvelde bu isteğini dilekçe ile dile getiren ve mecliste görüşülmesini isteyen, ancak ret edilmesi üzerine İdari Mahkemeye başvurup kendi lehlerinde karar çıkartan, tekrar bu isteklerini belediye başkanına ileten ve bugünkü toplantıyı kalabalık bir şekilde izlemeye gelen Buğdaylı Mahalle sakinleri, isteklerinin İmar Komisyonuna havale edilmesini güzel bir gelişme olarak değerlendirdi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan dolu Memur kadrolarında değişiklik yapılmasını yine oybirliğiyle kabul etti. 7. Maddede yer alan mülkiyeti belediyeye ait olan Taşburun Mahallesindeki 6178,54 m2 taşınmazdan istenen irti fa hakkı 15 yıl süreyle verildi.

Gündemin 8. Maddesine göre Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve Süleyman Bayraktar isimli vatandaşa ait olan 750 m2 lik yerde sağlık ocağı ve 112 acil ambulans alanı yapılması şartıyla hibe isteği oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9.maddesine göre tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak ihtiyaç hissedilen yeni araç alımının yapılabilmesi için Bakanlıktan izin talep edilmesi, işin takibi için başkana yetki verilmesi, gündemin 10.maddesinde yer alan Ak-Belde A.Ş. bankalardan almak isteği 10 milyon lira için ve de 11. Maddede yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığından yapılacak olan yardımların alınmasıyla ilgili olarak her türlü işlemi yapmak için başkan Soykan’a yetki verilmesi hususları oy birliğiyle kabul edildi.