Akyazı belediye meclisi Aralık 2024 ayı toplantısını yaptı

​​​​​​​Akyazı belediye meclisi Aralık 2024 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda meclis üyeleri 9’u daha evvel hazırlanmış v e meclis üyelerine bildirilmiş

Akyazı belediye meclisi Aralık 2024 ayına ait olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda meclis üyeleri 9’u daha evvel hazırlanmış v e meclis üyelerine bildirilmiş 1’i de ilave olmak üzere toplamda 10 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Her zaman olduğu gibi toplantı geride bırakılan ay içinde belediyenin yaptığı çalışmaları yansıtan sinevizyon gösterimi ile başladı.

Gündemde yer alan ve özellikle satışlarla ilgili maddelere hayır oyu kullanan muhalefet partilere mensup meclis üyeleri ilk kez bu toplantıda oylama sırasında hiç hayır demedi ve bütün kararlar oybirliğiyle alındı.

Aralık ayı toplantısına tam kadro katılan Belediye meclis üyeleri Gündemde iki maddede yer alan hususların İmar komisyonundan geldiği şekli ile ve oy birliğiyle kabul ederken, imarla ilgili üç maddeyi de İmar Komisyonuna havale etti.

Gündemin 4.maddesinde yer alan Çatalköprü Mahallesinde ki Çatalköprü sokağının ismini 24.01.2008 tarihinde Gaziantep’te terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Ahmet Çondul olarak değiştirdi. Ayrıca meclis yine gündemde yer alan Pazarköy sınırından başlayan ve Harunusta Mahallesi sınırında son bulan Hasanbey Sokağına Hasanbey Caddesi isminin verilmesini de oy birliğiyle kabul etti. Yine meclis gündemin 6.maddesinde yer alan Gazi Süleyman paşa ve Konuralp Mahallesini birbirinden ayıran ve Altındere Gündoğan Mahalle sınırına kadar devam adan Yağcılar Mahallesinde bulunan Yağcılar 2. Sokakla birleştirilerek tamamının Yağcılar Caddesi olarak isimlendirilmesini de oybirliğiyle kabul etti.

Belediye meclisi Ömercikler Mahallesi 2 Ada, 425 Parsel No.lu 1421,41 M2 (607,00 M2 si bina, 814,41 M2 si bahçe olan yerin 10 yıl süreyle kiralanması hususunda başkan ve encümen üyelerine istenen yetkiyi oy birliğiyle verdi.

Belediye meclisi gündemde yer alan ilave maddeye göre iki kez ihaleye çıkmasına rağmen satışı gerçekleştirilemeyen Küçücek Mahallesindeki iki taşınmazın tekrar ihaleye çıkarılıp satılması için belediye başkanı ile encümen üyelerine istenen satış yetkisini de ilk kez oy birliğiyle verdi.

Gündem dışı konuşmalar ; İlk gündem dışı konuşmayı BBP’nden Engin Özgür yaptı. Özgür ikamet ettiği Yağcılar Mahallesi yollarının asfaltlamasını yapan belediye başkanı Bilal Soykan ile Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti. Meclis toplantısının sonunda da Mahalle Muhtarı Ali Öz ve Azalarla birlikte başkana ve meclis üyelerine birer teşekkür çikolata ikram etti.

İkinci olarak kürsüye MHP’li meclis üyesi Murat Öz geldi. 3 Aralık engelliler günü nedeniyle engellerinin günlerini kutladı ve kendilerine sağlık diledi. Kendi mahallelerinde yapılan çalışmalar için başkana ve fen işlerine teşekkür eden Öz, en kısa sürede asfaltta bekliyoruz dedi. Öz, kurulu bulunan Kent konseyinin işler ve aktif hale getirilmesini ve İlçe genelindeki asbest su borularının değiştirilmesini istedi. Daha sonra şu soruları ordu. Basında yer alan benimde şahsen desteklediğim belediyemiz halk ekmek fırını yapacak mı ? belediyemiz yeni yeni hat açacak mı ?

Halk Ekmek fabrikası kurulacak ve yeni hat hatlar açmayı düşünüyoruz

Belediye başkanı Bilal Soykan geçtiğimiz günlerde beni ziyarete gelen basın men suplarının sorusu üzerine İlçemizde bir halk ekmek fırınının kurulacağını, kurulacak olan halk ekmekte günde 3-4 bin civarında ekmek üretmek istediklerini ve ürettikleri ekmekleri de yine şehrimizin belirli yerlerinde açacağımız satış merkezlerinde vatandaşlarımıza ulaştıracağız demiştim. Bu söylemime ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Desteğin içinde teşekkür ederim dedi.

Şehrin her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü ve kalabalıklaştığını söyleyen başkan Soykan, Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde bulunan UKM ile görüşme yaparak hattı olmayan bazı mahallelerimize hat açmayı planlıyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz şeklinde konuştu.