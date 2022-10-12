Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 12-10-2022 20:38

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ  18 EKİM’DE TOPLANACAK

​​​​​​​Akyazı Belediye Meclisi Ekim Ayı  2.bileşim toplantısını  18 Ekim 2022 tarihinde yapacak. Toplantıda 3 madde görüşülerek karara bağlanacak.

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ  18 EKİM’DE TOPLANACAK

Akyazı Belediye Meclisi Ekim Ayı  2.bileşim toplantısını  18 Ekim 2022 tarihinde yapacak. Toplantıda 3 madde görüşülerek karara bağlanacak.

 GÜNDEM;

1-04.10.2022 tarih ve 66 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, Belediyemiz 2023 yılı Performans Programına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

2-  04.10.2022 tarih ve 68 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

3- 04.10.2022 tarih ve 69 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, Akyazı Belediyesi 2023 Mali yılı Gelir Tarifelerine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: