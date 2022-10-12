AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ  18 EKİM’DE TOPLANACAK

​​​​​​​Akyazı Belediye Meclisi Ekim Ayı 2.bileşim toplantısını 18 Ekim 2022 tarihinde yapacak. Toplantıda 3 madde görüşülerek karara bağlanacak.

Akyazı Belediye Meclisi Ekim Ayı 2.bileşim toplantısını 18 Ekim 2022 tarihinde yapacak. Toplantıda 3 madde görüşülerek karara bağlanacak.

GÜNDEM;

1-04.10.2022 tarih ve 66 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, Belediyemiz 2023 yılı Performans Programına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi hususu.

2- 04.10.2022 tarih ve 68 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

3- 04.10.2022 tarih ve 69 no’lu Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilip görüşülen, Akyazı Belediyesi 2023 Mali yılı Gelir Tarifelerine ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.