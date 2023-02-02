AKYAZI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 7 ŞUBAT SALI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı belediye meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 7 Şubat 2023 Salı günü yapılacak. Belediye meclis salonunda yapılacak olan toplantıda

Akyazı belediye meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı 7 Şubat 2023 Salı günü yapılacak. Belediye meclis salonunda yapılacak olan toplantıda üyeler 11 maddeyi görüşüp karara bağlayacak.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın yönetmesi beklenen meclis toplantısında imar planı değişiklikleri ve o değişikliklere yapılan itirazları, Sağlık İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliklerini, İşletme ve iştirakler Müdürlüğünün mezbaha ve hayvan borsası tesislerinin gelir tarifesini, İnsan Kaynakları Müdürlüğünün boş memur kadro değişikliğini, Mali Hizmetler Müdürlüğünün izmetler MüadürlüğüHizmetler Kuzuluk İhlas Kaplıca Evleri mükelleflerine ait 2023 yılı emlak v e çevre temizlik vergisinin tamamının İhlas A.Ş. tarafından toplanarak belediyeye ödenmesi konusunda protokol yapmak üzere belediye başkanı Bilal Soykan’a yetki verilmesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankası veya Devlet ve Özel Bankalardan en uygun faiz oranı ile uzun vadeli kredi alınması hususunda yasal iş ve işlemleri yürütmek, ve gerekli sözleşmeleri yapmak ve imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Vakıf Mahallesinde bulunan mezarlığın Büyükşehir belediyesine devredilmesi, devirle ilgili başkan ve encümene yetki verilmesi hususu ile İnönü Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 65,50 M2 yerin bedeli mukabili TEDAŞ Genel Müdürlüğüne satılması konusunda başkan Bilal Soykan ile Encümen üyelerine yetki verilmesi konularını görüşüp karara bağlayacak.