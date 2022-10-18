Akyazı belediye çalışanlarına  Hizmet içi eğitim verildi

​​​​​​​İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Akyazı belediye çalışanlarına iş mevzuatı ve işyerinde uyulması gereken kurallar, hizmet standartlarının yükseltilmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Akyazı belediye çalışanlarına iş mevzuatı ve işyerinde uyulması gereken kurallar, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve personelin kamu mevzuatına hakim olması konusunda eğitim verildi. Her birime ayrı ayrı olarak yapılan ve iki hafta süren eğitim kapsamında 300 belediye personeli bilgilendirildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan belediye yetkilileri, bu tür eğitim seminerlerinin aralıklarla tekrarlanacağı ve amacın belediye personelinin hizmet ifa ederken daha etkin olmasıdır denildi.