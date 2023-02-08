Akyazı belediye başkanı Soykan “Akyazılı hemşerilerime teşekkür ediyorum”

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, ilki Pazartesi sabaha karşı Kahraman Maraş Pazarcık ve öğle üzeri de Elbistan’da olmak üzere çok şiddetli

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, ilki Pazartesi sabaha karşı Kahraman Maraş Pazarcık ve öğle üzeri de Elbistan’da olmak üzere çok şiddetli ve yıkımı da büyük olan iki deprem sonrası hemen başlattıkları yardım kampanyasına Akyazılıların fazlasıyla ilgi gösterdiklerini ve bu acıyı bizden daha iyi bilen olmaz diyerek yardımlarını yağmur gibi yağdırdıklarını söyledi ve hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Yardımların aralıksız olarak devam ettiğini ve ihtiyaç hasıl oldukça da devam edeceğini söyleyen Belediye başkanı Soykan, bugünde belediyemiz otobüsü ile hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı desteklerle topladığımız 25 bin ekmeği iki personelimizle birlikte deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.