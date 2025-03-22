AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN MAHALLE MUHTARLARINA İFTAR

​​​​​​​AKP ilçe başkanı Mesut Ekrem, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Akyazı Muhtarlar derneği başkanı Ahmet Savaş ve Muhtarlarının katıldığı iftar programında ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, sonrası içilen çaylar ve yapılan hoş

AKP ilçe başkanı Mesut Ekrem, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Akyazı Muhtarlar derneği başkanı Ahmet Savaş ve Muhtarlarının katıldığı iftar programında ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, sonrası içilen çaylar ve yapılan hoş sohbetlerin ardından program sona erdi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan iftar programında yaptığı konuşmada Mahallelerimize hizmet götürdüğümüz kıymetli mahalle muhtarlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Sofralarımızdan iftar bereketi eksik olmasın, Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah ifadelerini kullandı.

MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu da yaptığı konuşmada Akyazı Belediyemiz tarafından düzenlenen İftar yemeğinde Muhtarlarımız ile bir araya geldik. Ramazan-ı Şerifin bereketinden ikliminden Faydalandığımız bu mübarek günlerde oruçlarımızı kıymetli Muhtarlarımız ile birlikte açtık.

Programı düzenleyen Belediye Başkanı Sayın Bilal Soykan 'a ve katılım sağlayan Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş nezdinde tüm Muhtarlarımıza teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Allah niyetlerimizi kabul etsin inşallah dedi.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş Akyazı belediye başkanımız Bilal Soykan’ın daveti üzerine Muhtar arkadaşlarımızla iftar programına katıldık, Allah Bu gün olduğu gibi birlik ve beraberliğimi bozmasın, nice yeni hizmetlerde bir araya gelmek umuduyla herkessin ramazanının kutluyorum. Şeklinde konuştu.