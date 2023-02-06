Akyazı belediye başkan Soykan’dan Depremzedeler için yardım çağrısı

​​​​​​​Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’ndan sonra Kahraman Maraş’ta meydana gelen deprem için b.ir yardım çağrısı da Akyazı Belediye başkanı

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu’ndan sonra Kahraman Maraş’ta meydana gelen deprem için b.ir yardım çağrısı da Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan’dan geldi.

Soykan’ın açıklaması şöyle; ‘’ Merkez üssü Kahraman Maraş Pazarcık İlçesi olan 7,4 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlar için Akyazı belediyesi olarak yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Gün dayanışma günüdür. Depremzedeler için toplayacağımız yardımları AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştıracağız.”

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, meydana gelen depremin büyük ölçekli ve geniş bir alan üzerinde olduğunu, 10 Vilayeti kapsadığını söyleyerek açıklamasını şöyle sürdürdü “ Belediye olarak başlattığımız kampanyaya Akyazılı hemşerilerimiz özellikle kullanılmamış battaniye, mont, kışlık bot, uyku tulumu, atkı-bere, elektrikli ısıtıcı, gıda ve her türlü yaşam malzemelerini vererek katılabileceklerdir. Başlattığımız kampanyaya katılmak isteyen ve bölgeye göndermek istedikleri malzemelerini Belediyemiz EK Hizmet binasına getirip yetkililerimize teslim edebileceklerdir. Bu kampanyaya Siyasi Partilerimizi, STK temsilcilerimizi, Mahalle Muhtarlarımızı ve tüm yardımsever Akyazılı hemşerilerimizin katılmasını ve katkı vermesini bekliyoruz”