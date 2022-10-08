Akyazı Baraka Camiinde  Kandil coşkusu

Kandil kutlaması ve kılınan yatsı namazı sonrası özel geceye katılan cemaate çıkışta Baraka Cami Dernek başkanı Hasan Kaliç ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlatılan yemek ikram edildi.

Peygamber efendimizin doğumunun 1451. Yıldönümü münasebetiyle Akyazı Baraka Camiinde özel bir anma programı düzenlendi.

Cami Görevlileri Yasin Yılmaz ve Kadir Kurtoğlu güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifle camiyi dolduran cemaate unutulmaz bir gece yaşattılar ve düzenlenen kandil kutlaması yapılan dua ile son buldu.

Kutlama sonrası ikram yapıldı

Kandil kutlaması ve kılınan yatsı namazı sonrası özel geceye katılan cemaate çıkışta Baraka Cami Dernek başkanı Hasan Kaliç ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlatılan yemek ikram edildi.

Baraka Cami Derneği başkanı Hasan Kaliç, bu gece anlamı hayli yüksek olan bir gecemizdi. Cemaatimiz bu güzel geceye beklediğimizden de fazla ilgi gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İkramlarımızı kabul ettikleri içinde yönetim olarak son derece mutluyuz. Ayrıca camimizin değerli din görevlileri de güzel sesleri ile yaptıkları okumalar ve dualar bu güzel gecemizi daha da anlamlı hale getirdi onlara da teşekkür ediyoruz dedi.