AKYAZI BALKAN GÖÇMENLERİ BOSNA KATLİAMINI UNUTMUYOR

​​​​​​​Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği 11 Temmuz 1995’te yaşanan Srebrenitsa katliamının 29. anma töreni düzenledi, Gecede Bosna’da hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Akyazı Balkan Göçmenleri Derneği 11 Temmuz 1995’te yaşanan Srebrenitsa katliamının 29. anma töreni düzenledi, Gecede Bosna’da hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Gecede Kuran tilaveti okunup dualar edildi, Gecede Akyazı ilçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki günün anlam ne önemini anlatan bir konuşma yaptı. Dernek başkanı Haluk Kalkan programa katılanlara dernek adına teşekkür etti,

Programa Akyazı ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk,İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, CHP ilçe başkanı Mustafa Sağır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Bayram Balık, İlahiyatçı Mehmet Talu, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldılar.

Program sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu