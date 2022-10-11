AKYAZI BAKYAZI BELEDİYESİNDEN“4 Mevsim Akyazı’da Yaşam” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Akyazı Belediyesi tarafından Akyazı’nın fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi amacıyla “4 Mevsim Akyazı’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Akyazı’da çekilen doğal, tarihi, kültürel alanları, doğa ve insan yaşamı fotoğraflarının değerlendirileceği “4 Mevsim Akyazı’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışması başladı.

Akyazı Belediyesi tarafından Akyazı’nın fotoğraflar yoluyla tanıtılması, sosyal, kültürel ve doğal yapısının belgelenmesi amacıyla “4 Mevsim Akyazı’da Yaşam” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle ulusal bazda düzenlenen yarışmada başvurular başladı. 1 Ekim 2023 tarihine kadar başvuruları devam edecek olan yarışmada Akyazı sınırları içerisindeki doğal, tarihi, kültürel alanları, doğal ve insan yaşamı fotoğrafları yarışacak. Her katılımcının en fazla 4 adet renkli veya siyah-beyaz eserle katılabileceği yarışmanın başvuruları http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yapılacak. Yarışma sonunda ise birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira, mansiyon ödülü olarak 2 bin 500 lira ve sergilenen fotoğraflara bin lira ödül verilecek.

Düzenlenen yarışma ile Akyazı’nın doğal güzelliklerinin fotoğraflanacağını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Akyazı zengin yaşam kültürünün yanında; gelişen sanayisi ve özellikle tarım alanındaki eskiden beri gelen zenginliği ile beraber yeni nesil sera tarımı, şenlikleri, ormanları, yaylaları, kaplıcaları, gölleri ve akarsuları ile eşsiz bir ilçe. Düzenlenen yarışma ile ilçemizin bu eşsiz güzellikleri fotoğraflanacak. Şehrimizdeki ve tüm Türkiye’deki fotoğraf sanatçılarını ilçemizdeki bu yarışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.