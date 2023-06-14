​​​​​​​Akyazı’da Kaymakamlık, Belediye başkanlığı ve Milli Eğitim tarafından ortak olarak düzenlenen “Akyazı atığını

Akyazı’da Kaymakamlık, Belediye başkanlığı ve Milli Eğitim tarafından ortak olarak düzenlenen “Akyazı atığını dönüştürüyor” etkinliği yapıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle açık hava yerine Atatürk spor salonunda gerçekleşen etkinliğe katılan öğrenciler hem eğlendiler hem de eğlenirlerken “Çevre temizliği ve Çevre bilinci” ile ilgili yetkililer tarafından kendilerine anlatılanları can kulağı ile dinlediler.

Dünya Çevre Günü kutlaması kapsamında gerçekleşen etkinlikte bu yıl “Akyazı atığını dönüştürüyor” teması işlendi. Etkinliğe katılanlar ve özellikle de öğrenciler atık toplayan lisanslı firmalar tarafından kurulan stantları gezdiler, yetkililerden atıkların geri kazanımı ve çevre bilinci konularında yetkililere sorular sorup bilgiler aldılar. Yine öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak günü değerlendirdiler.

Etkinliğe katılan öğrenciler “dünya çevre günü kutlu olsun” “yenilebilir enerji sağlıklı bir geleceğin anahtarıdır” “ biz doğayı korudukça doğada bizi korur” “ korursan doğayı bulursun geleceği” “ geri dönüşümün süper kahramanları” “kirli çevre insanın ruhunu kirletir” yazan pankartlar taşıdılar.

Etkinlik nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar arası resim yarışmasında Atatürk İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Ayşe Zümra Yıldız birinci, Yağcılar İlkokulu 4-4 sınıfı öğrencisi Tarık İhsan ikinci ve Nevruz Banoğlu 4-A sınıfından Ayşe Zehra Uluköylü’de üçüncü seçildiler ve dereceye girenler ödüllerini Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan ve Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’in elinden aldılar.