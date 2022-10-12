Akyazı Atatürk İlkokulunda Veli toplantısı

Toplantıda Atatürk İlkokulu Müdürü Faruk Kaya okullarına yaptığı katkı ve destekler nedeniyle Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı’ya bir plaket takdim etti.

Akyazı’nın en köklü ilkokullarından biri olan Atatürk İlkokulunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait ilk veli toplantısı yapıldı. Okulun salonunda gerçekleşen toplantıya veliler büyük ilgi gösterdi. Toplantıda okul idaresi ve veliler yaptıkları konuşmalarla karşılıklı isteklerini dile getirdiler.

Toplantıda Atatürk İlkokulu Müdürü Faruk Kaya okullarına yaptığı katkı ve destekler nedeniyle Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı’ya bir plaket takdim etti.

Toplantı okul aile birliği seçimi ile son buldu. Yapılan seçim sonunda Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığına Cahit Avcı, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Recep Ayyıldız, Muammer Curoğlu, Muhammet Altun ve Onur Yazıcı seçildi.