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  • AKYAZI ATATÜRK İLK VE ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATANAN FARUK KAYA’YA TEBRİK ZİYARETLERİ
Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 05-10-2022 22:11

AKYAZI ATATÜRK İLK VE ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATANAN FARUK KAYA’YA TEBRİK ZİYARETLERİ

Ziyarette okullarındaki çalışmaları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan okul müdürleri  bu ziyaretlere devam edilmesi temennisinde bulundular.

AKYAZI ATATÜRK İLK VE ORTA OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATANAN FARUK KAYA’YA TEBRİK ZİYARETLERİ

Sakarya Valiliğinin Son atamalarla Akyazı Atatürk İlk ve Orta okulu Müdürlüğüne getirilen 2014-2015 yılından beri aynı okulda Müdür yardımcılığı görevini yürütmekte olan Faruk Kaya’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Küçücek İlkokulu Müdürü Mesut Kılınç, Osmanbey Nahit menteşe Ortaokulu Müdürü Erol Açıkel, İnönü Ortaokulu Müdürü Cuma Gökhan Dilet ve Altındere Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ahmet Dursun  Atatürk İlk ve Orta Okul Müdürü Faruk Kaya’yı makamında ziyaret ederek  tebrik ettiler ve başarı dileğinde bulundular.

Ziyarette okullarındaki çalışmaları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan okul müdürleri  bu ziyaretlere devam edilmesi temennisinde bulundular.

Müdür Faruk Kaya müdür arkadaşlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti.

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