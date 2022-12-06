Sakarya İl Şampiyonu olan Akyazı Anadolu Lisesi Badminton Takımında yer alan öğrenciler, Okul Müdürümüz Mehmet Fatih DİLAVEROĞLU, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Özcan BULUT ile beraber,

Akyazı Anadolu Lisesi Badminton Takımı Sakarya Şampiyonu Oldu

Sakarya İl Şampiyonu olan Akyazı Anadolu Lisesi Badminton Takımında yer alan öğrenciler, Okul Müdürümüz Mehmet Fatih DİLAVEROĞLU, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Özcan BULUT ile beraber, İlçe Kaymakamı Yakup GÜNEY ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep ÖZDEMİR'i makamlarında ziyaret etti.

Sakarya İl Şampiyonu olarak İlimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan öğrenciler İlçe Kaymakamı Yakup Güney tarafından tebrik edildi ve şampiyonlara hediye takdim edildi.

Akyazı Anadolu Lisesi'nin Badminton Kız Takımı Sakarya'da yapılan müsabakalar sonucu şampiyon olup ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkına sahip olmaları okul çevreleri ve Akyazı’da sevinçle karşılandı.