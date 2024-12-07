AKYAZI ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HASTALARI ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Akyazı’da eğitim öğretimlerini sürdürmekte olan Akyazı Anadolu Kız İmam Hatip lisesi öğrencileri Okul Müdürleri Muammer Hikmet’le birlikte Devlet Hastanesine giderek muayene olmak için sıra

Akyazı’da eğitim öğretimlerini sürdürmekte olan Akyazı Anadolu Kız İmam Hatip lisesi öğrencileri Okul Müdürleri Muammer Hikmet’le birlikte Devlet Hastanesine giderek muayene olmak için sıra beklemekte olan ve yatmakta olan hastalarla bir araya geldi. Onlara hem ikramlarda bulundu ve hem de geçmiş olsun dileklerini bildirerek sohbet ettiler, hal hatır sordular.

Okul Müdürü Muammer Hikmet öğrencilerimizin sosyal konularda meziyetlerini geliştirmek amaçlı olarak devlet hastanemize geldik. Buraya çeşitli amaçlarla gelen hastalarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun diyerek şifa diledik. Dedi. Müdür Muammer Hikmet bu tür ziyaretlerimizi bundan böyle de sürdüreceklerini söyledi.