Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 07-12-2024 00:23

AKYAZI ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HASTALARI ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Akyazı’da eğitim öğretimlerini sürdürmekte olan Akyazı Anadolu Kız İmam Hatip lisesi öğrencileri Okul Müdürleri Muammer Hikmet’le birlikte Devlet Hastanesine giderek muayene olmak için sıra

AKYAZI ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HASTALARI ZİYARET ETTİ

Akyazı’da eğitim öğretimlerini sürdürmekte olan Akyazı Anadolu Kız İmam Hatip lisesi öğrencileri Okul Müdürleri Muammer Hikmet’le birlikte Devlet Hastanesine giderek muayene olmak için sıra beklemekte olan ve yatmakta olan hastalarla bir araya geldi. Onlara hem ikramlarda bulundu ve hem de geçmiş olsun dileklerini bildirerek sohbet ettiler, hal hatır sordular.

Okul Müdürü Muammer Hikmet öğrencilerimizin  sosyal konularda meziyetlerini geliştirmek amaçlı olarak devlet hastanemize geldik. Buraya çeşitli amaçlarla gelen hastalarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun diyerek şifa diledik. Dedi. Müdür Muammer Hikmet bu tür ziyaretlerimizi bundan böyle de sürdüreceklerini söyledi.

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