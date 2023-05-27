Akyazı Akbalık güreşinde geri sayım

​​​​​​​4 Haziran 2023 Pazar günü 58. Si yapılacak olan tarihi Akyazı Akbalık yağlı pehlivan güreşleri için

4 Haziran 2023 Pazar günü 58. Si yapılacak olan tarihi Akyazı Akbalık yağlı pehlivan güreşleri için hazırlıklar son safhaya geliyor.

Belediye başkanı Bilal Soykan gittiği ve inceleme yaptığı Akbalık er meydanında yapılan çalışmalar hakkında başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer ile Fen İşleri Müdürü Muhammet Atılgan’dan bilgiler aldı ve organizasyonda aksaklık olmaması konusunda da hem başkan yardımcılarına hem de Fen İşleri Müdürüne talimatlar verdi.

Stant kiralama müracaatları başladı

Akyaz ı belediyesi 4 Haziran Pazar günü yapılacak olan tarihi ve geleneksel Akbalık yağlı pehlivan güreşlerinde stant ve reklam alanı kiralama başvurularını almaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama şöyle “ Yapılacak olan güreşlerde ürün satışı yapmak isteyenlere stant ve reklam yapmak isteyenler içinde alan tahsisi yapılacaktır. Tahsisten yararlanmak isteyenlerin Akbalık güreşleri organizasyon komitesi başkanı ve belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’e bizzat ya da 0 533 153 55 15 numaralı telefonla bu müracaatlarını yapabilirler”

Basın toplantısı Salı günü

Akyazı belediyesi Akbalık güreşleri ile ilgili olarak Er meydanında bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısı 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 10.00 da başlayacak. Toplantıya bu yıl ki güreşlerin ağası olan İbrahim Şahin de katılacak.