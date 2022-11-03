Akyazı AK Parti Kadın Kollarından ÖRNEK DAVRANIŞ

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları, başkanları Nurten Birincioğlu’nun önderliğinde her hafta Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelerek kan bağışı toplayan

Ak Parti Akyazı Kadın Kolları, başkanları Nurten Birincioğlu’nun önderliğinde her hafta Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya gelerek kan bağışı toplayan Kızılay kan ekibini önceki gün (Çarşamba günü) ziyaret etti, çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve kan bağışında bulundu.

Ak Parti Kadın Kolları başkan ve yöneticilerinin Gazi Süleyman Paşa Camii önünde bağış toplayan Kızılay ekibine yaptığı ziyaret ve bu ziyarette 4 kadın kolu yönetim kurulu üyesinin kan bağışında bulunması örnek gösterilebilecek bir davranış olarak değerlendirildi.

Ak Kadınların kan bağışı nedeniyle yaptıkları o ziyarette Belediye başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile Cumhur ittifakı ortağı MHP İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer de kan bağışı yapmak için Kızılay kan bağışı toplayan ekibe yaptığı ziyarette Ak kadınlara eşlik ettiler.

Ziyaret ve kan bağışı sonrası açıklama yapan Akyazı Kadın Kolları başkanı Nurten Birincioğlu, ziyaretimizi 29 Ekim 4 Kasım arasında kutlanmakta olan Kızılay haftası nedeniyledir. Bu ziyaretimizde hem Kızılay’ımızın haftasını kutladık hem de kan bağışında bulunarak vatandaşlık görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık dedi ve bu ziyarette kendilerine eşlik eden Belediye Başkanı Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Ekrem, MHP İlçe başkanı Sofuoğlu, başkan yardımcıları Öztürk ve Özer’e teşekkür etti.

Bu ziyarette belediye başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Kızılay temsilcisi ve belediye meclis üyesi Mustafa Birincioğlu da kan bağışında bulundu.

Belediye başkanı ve yardımcıları ile Ak Parti ve MHP İlçe başkanları ile Ak Kadınların hem haftayı kutlamak hem de kan bağışı yapmak için Kızılay kan bağış ekibine yaptığı ziyarette Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve Sakarya Kızılay kan merkezi kan bağışçı kazanım uzmanı İlke Dönek misafirlerine ev sahipliği yaptı.

Kan bağışı toplamak için Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine Akyazılılar bir kez daha cömert davrandı ve misafirlerini 53 ünite kan vererek Sakarya’ya uğurladı.